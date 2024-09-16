Москва, 16 сентября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Нападение одного из школьников на учеников и педагогов в школе №68 Челябинска является делом для российских органов внутренних дел. Об этом 16 сентября заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Андрей Попов/ТАСС

«Всё-таки это скорее дело для органов внутренних дел, которые занимаются этим происшествием», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с нападением в челябинской школе.

Песков добавил, что в Кремле не располагают деталями произошедшего, чтобы каким-либо образом его комментировать.

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о нападении одного из школьников на учеников и учителей в челябинской школе №68. Позднее уполномоченный по правам ребёнка в регионе Евгения Майорова отметила, что во время ЧП пострадали четыре человека.

По данным Telegram-канала «112», травмы получили трое учащихся — две девочки и мальчик. Одна из пострадавших находится в реанимации. Напавшего на учеников и педагогов школьника задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие на место после вызова персонала школы.

Следственный комитет 16 сентября возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности по факту нападения в школе №86 Челябинска. Прокуратура региона сообщила, что проверит работу сотрудников охраны учебного заведения после произошедшего.