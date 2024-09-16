Челябинск, 16 сентября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Учащиеся челябинской школы № 68 засняли на телефон момент госпитализации школьника, который пострадал в результате нападения 13-летнего подростка на своих одноклассников и педагога. Видео опубликовал 16 сентября Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Видеозапись сделана из окна школы. Одна из девочек начала снимать двор школы, на котором находилась машина скорой помощи. На видео попал момент, когда к автомобилю несли носилки.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3916328" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ученики челябинской школы сняли момент госпитализации своих пострадавших товарищей

«Капец! Там девочка с кровью!» — закричала одна из школьниц.

Кого именно госпитализировали, пока неизвестно.

В момент съёмок к дверям учебного заведения подъехала ещё одна скорая.

Как сообщало ИА Регнум, 13-летний учащийся челябинской школы № 68 утром 16 сентября напал с молотком на одноклассников и учительницу. Две девочки и мальчик пострадали. Одну из школьниц увезли в реанимацию. По данным Telegram-канала «112», она находится в критическом состоянии. Учительница биологии пыталась остановить нападавшего и получила травму руки.

Следственный комитет России 16 сентября возбудил уголовные дела по статьям ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация убийства» и ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Региональная прокуратура сообщила, что проверит работу охранников школы № 68.

Совершившего нападешие подростка задержал вызванный в школу наряд Росгвардии. По данным «112», у него были проблемы с общением, он был «троечником» и в школе его считали «тихоней».