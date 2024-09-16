Челябинск, 16 сентября, 2024, 10:36 — ИА Регнум. После нападения с молотком ученика челябинской коррекционной школы № 68 на педагогов и одноклассников прокуратура Челябинской области проверит работу сотрудников охраны учебного заведения, сообщили 16 сентября в пресс-службе ведомства.

Н. ЧернохатоваOctagon. Media/ТАСС

«Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что исполняющий обязанности прокурора Челябинской обалсти Евгений Фёдоров выехал на место ЧП для координации действий правоохранительных органов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утром 16 сентября сообщил, что школе № 68 13-летний учащийся с молотком напал на педагогов и одноклассников.

Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова, четыре человека пострадали. По данным Telegram-канала «112», травмы получили трое учащихся — две девочки и мальчик. Одна из пострадавших находится в реанимации.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России в связи со случившимся возбудил уголовные дела по статьям ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация убийства» и ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).