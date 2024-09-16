Челябинск, 16 сентября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Одну из пострадавших от рук подростка, напавшего с ножом на школу в Челябинске, доставили в реанимацию областной больницы. Об этом 16 сентября сообщил источник Telegram-канала «112».

Vladimir Baranov/Global Look Press

Собеседник уточнил, что девочка находится в критическом состоянии. Медики диагностировали у 13-летней школьницы серьёзную черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Подростка задержали. С ним работают следователи. Они выясняют, как ученик смог пронести в школу молоток и нож. Известно, что на входе из учебного учреждения установлены рамки металлодетекторов и сидит охранник.

Как сообщало ИА Регнум, о нападении подростка на школу в Челябинске ранее сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, школьник напал на других учеников и педагогов. Всех пострадавших госпитализировали для оказания необходимой медпомощи.

По данным источника Telegram-канала «112», 13-летний ученик зашёл в класс школы №68 на улице Барбюса около девяти часов утра, за несколько минут до конца первого урока. В руках у него был нож и молоток. Он сразу начал наносить удары направо и налево, добавил собеседник. Школьник ранил трёх одноклассников. Мальчик и девочка отделались лёгкими повреждениями. Ещё одна девочка получили тяжёлые травмы.

Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова позднее сообщила, что в результате нападения школьника на других учеников и педагогов пострадали четыре человека.

Глава региона заявил, что поручил правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребёнка детально разобраться в ситуации, которую взял под личный контроль.