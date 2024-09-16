Челябинск, 16 сентября, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Учительница биологии пострадала в результате нападения подростка на школу №68 в Челябинске, пишет Telegram-канал «112». По данным канала, она получила травмы руки, пытаясь обезоружить нападавшего.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По предварительной информации, 57-летняя Нина Ш. оказала сопротивление напавшему школьнику и попыталась вырвать у него из рук молоток, который он использовал как оружие. В результате сама женщина получила травмы руки.

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что один из школьников напал на учеников и учителей в школе №68 города Челябинска. По словам Текслера, он взял ситуацию с нападением под личный контроль.

Позднее уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова уточнила, что в результате ЧП пострадали четыре человека. Она добавила, что следственные органы занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.

Следственный комитет 16 сентября возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности после нападения школьника на учеников и педагогов в Челябинске. Сотрудники СК проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.