Москва, 16 сентября, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Следственный комитет требует продлить арест соучредителю «Олимпситистроя» Александру Фомину, который проходит фигурантом по делу об особо крупной взятке, возбуждённому в отношении бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы.

Виталий Смольников/ТАСС

В суде уточнили, что суд примет решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Фомина 17 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля 2024 года. Суд арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу. Ему вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей, часть этих средств аккумулировалась фигурантами на расчётных счетах в различных банках.

Бывший замминистра обороны свою вину отрицает, он отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

По делу проходят ещё несколько фигурантов: предприниматель Сергей Бородин и Фомин. Им предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. Суд арестовал их до 23 сентября. Счета и активы всех фигурантов арестованы в рамках обеспечительных мер.