Киев, 16 сентября, 2024, 04:23 — ИА Регнум. На Украине суд 16 сентября должен рассмотреть иск депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, с требованием обязать парламент назначить выборы президента страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Заседание по моему иску в Верховный суд с требованием к Верховной раде назначить выборы президента назначено на 16 сентября на 15:30 мск», — написал Дубинский в Telegram-канале.

Иск им был подан в июне. По словам депутата, спикер Рады Руслан Стефанчук и лидеры фракций совершили конституционный переворот, заключив кулуарное соглашение об отказе назначать выборы главы государства. По его мнению, отсылка политических элит к нормам закона о запрете проведения выборов во время действия военного положения является профанацией с целью узурпации власти.

Заседание суда должно было состояться в июле, но его перенесли на сентябрь.

Как передавало ИА Регнум, срок президентских полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского истёк ещё 20 мая. Согласно конституции Украины, 20 мая новоизбранный глава государства должен был принять присягу, однако президентские выборы в стране не состоялись.

В декабре 2023 года Зеленский заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности. При этом, по его словам, проводить выборы будет «не ко времени», поэтому речь об этом вести не стоит.

Украинские власти не заложили в проект государственного бюджета на 2025 год расходы на проведение выборов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Предполагается добавить статью о том, что при прекращении «военного положения» на Украине будет внесено предложение о выделении средств на организацию выборов в органы власти всех уровней, пояснил он.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остаются, вероятно, парламент и спикер Верховной рады. Конституция страны предусматривает в период военного положения продление полномочий Рады, но не полномочий главы государства. Российский лидер отметил, что легитимность Зеленского невозможно восстановить из-за истечения срока его полномочий. Помимо этого, он назвал отмену выборов на Украине спектаклем. Глава российского государства добавил, что нахождение Зеленского на президентском посту является узурпацией власти.