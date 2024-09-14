Киев, 14 сентября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В проекте государственного бюджета на 2025 год украинские власти не заложили расходы на проведение выборов. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Global Look Press/Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency

«По выборам в бюджете ничего пока не заложили. То есть расходы на ЦИК почти на уровне этого года, даже немного меньше», — написал он.

Депутат добавил, что предполагается добавить статью о том, что при прекращении «военного положения» на Украине будет внесено предложение о выделении средств на организацию выборов в органы власти всех уровней.

Как сообщало ИА Регнум, срок президентских полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского истёк 20 мая, ровно через пять лет со дня церемонии его вступления в должность, состоявшейся 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новоизбранный глава государства должен был принять присягу, однако президентские выборы в стране не состоялись.

Зеленский отменил президентские выборы, ссылаясь на действующее военное положение в стране. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента. По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, Зеленский скоро станет никем, так как конституция страны не предусматривает продления сроков президентских полномочий.

Ранее руководитель фракции партии «Слуга народа» главы киевского режима в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в 2024 году на Украине не будут проводить никаких выборов, так как союзники с Запада не требуют переизбирать власть.