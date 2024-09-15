Москва, 15 сентября, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Американские власти не понимают, почему коллектив телеканала RT смеётся над ними. Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Bulkin Sergey/Global Look Press Мария Захарова

«Они не понимают, почему коллектив Russia Today смеется над ними… Мы брезгуем ими. Мы говорим о том, что они внутри сгнили до такого состояния, что готовы уничтожить все свои идеалы, и нам от этого смешно», — сказала она, комментируя американские санкции в отношении RT, которые уже пошли по второму кругу.

Дипломат отметила, что в Вашингтоне считают, что если они надавят сильнее, то тогда «все разбегутся, падут ниц и начнут целовать ботинки».

Как сообщало ИА Регнум, Захарова заявила, что американские власти «вышли на новый уровень», введя очередные санкции против российских СМИ, поскольку они не смогли полностью озвучить те меры, которые приняли.

4 сентября США ввели санкции против телеканала RT и его главреда Маргариты Симоньян. Также санкции введены в отношении «РИА Новости», Sputnik и медиагруппы «Россия сегодня». Основанием для ввода санкций стало якобы вмешательство в президентские выборы в США.

Кроме того, американский минюст обвинил двух сотрудников RT в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иноагентов. Якобы они взаимодействовали с онлайн-комментаторами и интернет-деятелями из США для распространения информации на американскую аудиторию.

Комментируя введение новых санкций против российских СМИ, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти пытаются переложить на Москву ответственность за собственные ошибки, допущенные в ходе электоральной борьбы.