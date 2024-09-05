Вашингтон, 5 сентября, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки предъявили обвинения двум сотрудникам телеканала RT. Их подозревают в якобы сговоре с целью нарушения закона об иноагентах, заявил 4 сентября генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

(сс) Coolcaesar Штаб-квартира министерства юстиции США

«Сегодня утром прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обнародовала обвинения в отношении сотрудников RT Константина Калашникова и Елены Афанасьевой», — указал он в ходе пресс-конференции.

Им инкриминируется сговор с целью отмывания денег и нарушения закона о регистрации иностранных агентов.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства юстиции США в связи с введением санкций в отношении RT, утверждается, что обвиняемые якобы взаимодействовали с онлайн-комментаторами и интернет-деятелями из США для распространения информации на американскую аудиторию.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября США ввели санкции против телеканала RT, его главного редактора Маргариты Симоньян, медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости» и Sputnik. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло в санкционный список 10 физических лиц и две организации. Утверждается, что эти меры являются ответом на якобы иностранное вмешательство и вмешательство в выборы президента США.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя запрет на вещание в ЕС российских медиа, отмечала, что подобные санкции являются продолжением зачистки информационного пространства от любых альтернативных точек зрения. Применение репрессивных мер в отношении российских СМИ не останется без реакции Москвы.