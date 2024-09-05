Вашингтон, 5 сентября, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Демократическая администрация Соединённых Штатов Америки, вводя новые санкции в отношении российских СМИ, пытается переложить на Россию ответственность за собственные ошибки, допущенные в ходе электоральной борьбы. Об этом 4 сентября заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Категорически отвергаем лживые обвинения в адрес российских информационных структур и требуем отмены введённых административных ограничений на работу наших журналистов», — приводит слова Антонова Telegram-канал российской дипмиссии.

Дипломат подчеркнул, что новые американские санкции в очередной раз подтверждают русофобскую политику Вашингтона. Оправдывая свои действия, власти США готовы лгать и порочить российские СМИ, которые являются «глотком» настоящей правды о том, какую на самом деле политику ведут Соединённые Штаты.

По словам Антонова, упомянутые санкции в то же время могут свидетельствовать о попытках администрации США заранее переложить на Россию часть вины за свои промахи в ходе предвыборной кампании.

Также российский посол обратил внимание на то, что со стороны американских властей звучат противоречивые заявления относительно того, в какой мере очередные антироссийские санкции связаны с якобы вмешательством в президентские выборы.

«Подчеркну, мы всегда уважали и будем уважать выбор американского народа, каким бы он ни был. Никогда не вмешивались во внутренние дела США и не намерены делать это в будущем», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября США ввели санкции против телеканала RT, его главного редактора Маргариты Симоньян, медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости» и Sputnik. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло в санкционный список 10 физических лиц и две организации. Утверждается, что эти меры являются ответом на якобы иностранное вмешательство и вмешательство в выборы президента США. Кроме того, министерство юстиции предъявило обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов двум сотрудникам телеканала RT. Утверждается, что обвиняемые якобы взаимодействовали с онлайн-комментаторами и интернет-деятелями из США для распространения информации на американскую аудиторию.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что санкции в отношении российских средств массовой информации являются продолжением зачистки информационного пространства от любых альтернативных точек зрения. Применение репрессивных мер не останется без реакции Москвы, подчёркивала Захарова.