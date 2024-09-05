Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Американские власти «вышли на новый уровень»: введя очередные санкции против российских СМИ, они не смогли озвучить меры, которые приняли, заявила 5 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Они переплюнули сами себя, потому что, в отличие от предыдущих нападений на российских журналистов, главных редакторов медиакорпораций, в этот раз произошло нечто удивительное: даже американские власти не смогли полностью озвучить те меры, которые приняты», — заявила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, США 4 сентября ввели санкции против телеканала RT и его главреда Маргариты Симоньян. Также санкции введены в отношении «РИА Новости», Sputnik и медиагруппы «Россия сегодня». Основанием для ввода санкций стало якобы вмешательство в президентские выборы в США.

Также американский минюст обвинил двух сотрудников RT в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иноагентов. Якобы они взаимодействовали с онлайн-комментаторами и интернет-деятелями из США для распространения информации на американскую аудиторию.

Комментируя введение новых санкций против российских СМИ, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти пытаются переложить на Москву ответственность за собственные ошибки, допущенные в ходе электоральной борьбы.