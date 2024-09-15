Берлин, 15 сентября, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский запланировал визит в США для личной встречи с руководством страны с намерением просить разрешения на применение западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

ИА Регнум Зеленский, баллистическая ракета

«Зеленский в ближайшие несколько недель отправится в США, где представит свою стратегию президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу», — отметили журналисты.

Согласно статье, Зеленский рассчитывает на поддержку Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, Запад ошибочно полагает, что Россия не пересечёт черту в ответ на удары по её территории дальнобойным оружием Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Россия имеет право на жёсткий ответ. Кроме того, он сослался на атаку ВСУ в Курской области как на основание для подобных шагов.

Соединённые Штаты Америки и Великобритания загоняют ситуацию вокруг Украины на стадию слабо контролируемой эскалации. Почти ежедневно Россия предостерегает западных союзников Киева от последствий подобных действий, подчеркнул 14 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Российский президент Владимир Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

За высказываниями Путина о возможных последствиях участия западных стран в украинском конфликте пристально следят в США, признал 13 сентября официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американских чиновников «не играть с огнём» после слов Путина о конфликте на Украине.