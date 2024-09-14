Москва, 14 сентября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и Великобритания загоняют ситуацию вокруг Украины на стадию слабо контролируемой эскалации, заявил 14 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вашингтон и Лондон загоняют ситуацию (вокруг Украины) в стадию слабо контролируемой эскалации. Мы фактически на ежедневной основе предостерегаем властей предержащих там от последствий подобного рода действий», — заявил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту встречу, не исключил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.