Вашингтон, 13 сентября, 2024, 23:07 — ИА Регнум. За высказываниями президента России Владимира Путина о возможных последствиях участия западных стран в украинском конфликте пристально следят в США. Об этом 13 сентября заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Вячеслав Прокофьев / «РИА Новости» Владимир Путин

«Конечно, мы уделяем пристальное внимание всему, что он говорит», — ответил Миллер журналистам на брифинге, комментируя соответствующее заявление Путина.

Вашингтон при этом, несмотря на предупреждение российского лидера, продолжит поставлять на Украину необходимое вооружение и участвовать в международной коалиции по помощи ВСУ, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Глава государства пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине и, соответственно, против России. Путин подчёркивал, что РФ примет соответствующие меры исходя из тех угроз, которые будут создаваться.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал заявление Путина серьёзным, деликатным, но строгим предупреждением, игнорировать которое не стоит.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что риторика о разрешении Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не приближает мир к окончанию конфликта.