Москва, 14 сентября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Запад ошибочно полагает, что Россия не пересечёт черту в ответ на удары по её территории дальнобойным оружием Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом Telegram-канале заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами «вглубь территории»? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто «словесные интервенции», — написал он.

Медведев призвал Запад к осторожности, указав, что Россия имеет право на жёсткий ответ. Кроме того, он сослался на атаку ВСУ в Курской области как на основание для подобных шагов.

Как сообщало ИА Регнум, нападение украинских войск на Курскую область можно считать предпосылкой для решения о применении ядерного оружия. По словам Медведева, Россия проявляет терпение, поскольку ядерный ответ является чрезвычайно сложным решением с необратимыми последствиями.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский провели встречу в Киеве, в ходе неё они обсудили применение американского оружия для ударов вглубь России. При этом никаких решений принято не было. Блинкен заявил, что дискуссия продолжится в Белом доме.

На следующий день президент Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине и, соответственно, против России, пояснил глава государства.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американских чиновников «не играть с огнём» после слов Путина по Украине.