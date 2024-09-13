Вашингтон, 13 сентября, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Бывшие американские чиновники интересовались у российских дипломатов, что именно имел в виду в своём заявлении президент Владимир Путин, говоря о возможном разрешении Украине наносить удары вглубь РФ. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

Валерий Шарифулин / ТАСС Посол России в США Анатолий Антонов

«Вчерашние заявления Владимира Владимировича были очень внимательно отфиксированы здесь, мне звонили несколько экс-чиновников, которые спрашивали, что в действительности стоит за этими заявлениями», — пояснил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Антонов добавил, что просто говорил коллегам «не играть с огнём».

Как сообщало ИА Регнум, за высказываниями Владимира Путина о возможных последствиях участия западных стран в украинском конфликте пристально следят в США, признал 13 сентября официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Несмотря на предупреждение российского лидера, Вашингтон продолжит поставлять на Украину необходимое вооружение и участвовать в международной коалиции по помощи ВСУ, добавил он.

США серьёзно воспринимают заявления Путина о последствиях разрешения Киеву бить дальнобойным оружием по территории России, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что Вашингтон не менял свою позицию по запрету киевскому режиму применять дальнобойное оружие американского производства вглубь российской территории.

Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Глава государства пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине и, соответственно, против России.