* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 сентября, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Следствием установлены факты распространения на концертах за рубежом юмористом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) недостоверной информацию о спецоперации и действиях России. Соответствующие данные содержатся в документе, размещенном на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Цитата из видео «Галкин разыграл Баскова» Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Материалы содержат публикации, … в которых указанное лицо распространяет сведения, затрагивающие специальную военную операцию, обвиняя непосредственно Российскую Федерацию в совершении военных преступлений, провоцировании гуманитарной катастрофы», — указано в тексте.

Также следствием установлено, что Галкин осуществлял предпринимательскую деятельность на территории иностранных государств в форме концертов. В своих выступлениях он затрагивал вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой России.

Всё это говорит об иностранной поддержке путём предоставления артисту площадки для распространения соответствующих взглядов.

Судом по материалам Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ установлено, что Галкин участвовал в создании и распространении материалов политической направленности, которые находятся в свободном доступе в Интернете, что подтверждает осуществление юмористом политической деятельности в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него воздействием.

Как сообщало ИА Регнум, Галкин уехал из России вскоре после начала СВО и неоднократно высказывался в поддержку киевского режима.

В сентябре 2022 года Минюст России включил его в реестр физических лиц — иноагентов.

На фоне падения спроса на концерты Галкин потребовал удалить из Сети свои шутки про Россию и СВО. В 2023 году артист попытался оспорить в суде свой статус иноагента, но судья требования отклонил.

В Госдуме призвали не допускать возвращения Галкина на сцену. Депутат Светлана Бессараб заявила, что комик предпринимает слабую попытку выкрутиться, но допускать возвращения такого «лжегероя» на российскую сцену нельзя. Парламентарий критично отозвалась об артисте, напомнив, что он повёл себя как предатель. По её словам, он и ему подобные артисты не привыкли разделять печали со своей страной и народом, поэтому относиться к нему необходимо соответствующе.