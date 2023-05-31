* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 31 мая, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Шоумен Максим Галкин, признанный в России иноагентом, потребовал удалить из Сети ролики со своими шутками про россиян и специальную военную операцию. Об этом в среду, 31 мая, сообщил Telegram-канал SHOT.

Сергей Фадеичев/ТАСС Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Причиной тому, по информации канала, стало сильное падение спроса на выступления артиста за границей. Галкин* хочет добиться удаления всех роликов с его шутками про СВО из публичного доступа, официально объясняя это «авторскими правами». Комик рассчитывает таким образом вернуть утерянные позиции, так как сейчас его концерты не пользуются тем спросом, который был ранее, и залы остаются полупустыми.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на концерт Галкина в Париже пришли только несколько десятков человек. Наглядным доказательством выступила фотография из концертного зала, на которой запечатлено очень небольшое количество зрителей. Уточняется, что снимок сделали за несколько минут до начала концерта в зале «Ля Виллет», но авторы поста подчеркнули, что беглый иноагент на Западе мало кому нужен.

Ранее в Госдуме призвали не допускать возвращения Галкина на сцену. Депутат Госдумы России Светлана Бессараб в беседе с ИА Регнум заявила, что комик предпринимает слабую попытку выкрутиться, но допускать возвращения такого «лжегероя» на российскую сцену нельзя. Парламентарий критично отозвалась об артисте, напомнив, что он повёл себя как предатель. По её словам, он и ему подобные артисты не привыкли разделять печали со своей страной и народом, поэтому относиться к нему необходимо соответствующе.