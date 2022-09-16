* Галкина — запрещённая в России организация

Москва, 16 сентября, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Российский телеведущий и комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) включён в реестр физических лиц — иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции России.

Кадр из интервью Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

По данным ведомства, Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) получал финансирование из б. УССР. Сам артист в настоящий момент находится за пределами России.

Напомним, в начале марта 2022 года Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) вместе с супругой и детьми уехал из России. Находясь за границей, телеведущий неоднократно выступал с критикой российских властей.