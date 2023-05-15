* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 мая, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Артист и юморист Максим Галкин (внесён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагентов) сейчас предпринимает слабую попытку выкрутиться, но допускать возвращения такого лжегероя на российские сцены нельзя. Так в беседе с ИА REGNUM депутат Государственной Думы Светлана Бессараб прокомментировала решение артиста обжаловать свой статус иноагента.

Сергей Бобылев/ТАСС Артист Максим Галкин (внесён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагентов)

Ранее шоумен потребовал снять с него статус иностранного агента через суд. Соответствующий иск Галкин подал на Минюст в Замоскворецкий суд Москвы. О внесении Максима Галкина в реестр иноагентов стало известно 16 сентября 2022 года.

Депутат Бессараб критично отнеслась к действиям артиста, напомнив, что он ранее повёл себя как предатель.

«Понял, что жизнь за границей не такая сладкая. Он и ему подобные артисты не привыкли разделять печали со своей страной, со своим народом. И сейчас пытаются выкрутиться. Нужно провести анализ, а не высказывался ли он напрямую в поддержку врагов, и не допускать возвращения таких лжегероев на наши сцены», — уверена Бессараб.

Депутат отметила, что статус иноагента не даётся тем, кто просто уехал из России и высказывал антивоенную позицию.

«Иноагент — это лицо, получающее иностранные средства, например. Галкин достаточно много позволял себе не просто нелицеприятных высказываний в отношении наших политиков и общественных деятелей, там были и высказывания в поддержку врага. Поэтому его можно сразу назвать предатель», — подчеркнула депутат.

Не исключил и противозаконных действий в поведении артиста и управляющий партнер Коллегии медиаюристов Фёдор Кравченко. Он назвал причины, по которым Галкин сегодня пытается оспорить статус иностранного агента.

«У такого судебного процесса есть плюсы для истца. Артист получает возможность ознакомиться со всеми документами, на основании которых он был внесён в реестр. Дело в том, что Минюст, принимая решение о включении в список иноагентов, не предоставляет возможности ознакомиться с основаниями такого включения. А во время судебного процесса все сведения придётся предоставить истцу. Также обжалование внутри России может быть нужно г-ну Галкину, чтобы попытаться обжаловать это решение в ЕСПЧ», — объяснил Кравченко.

По мнению юриста, желание артиста оспорить свой статус может быть связано и с обычным человеческим желанием сделать всё, что от него зависит, так как у него есть право заявить о своём несогласии. Однако Кравченко отметил, что пока судебная практика складывалась не в пользу тех, кого внесли в реестр иноагентов. Поэтому он уверен, что добиться снятия статуса иноагента Галкину и артистам со схожим положением в современных российских судах будет сложно.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Замоскворецком районном суде Москвы был зарегистрирован иск от Земфиры Рамазановой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Певица также захотела оспорить статус иностранного агента. Дата заседания по рассмотрению дела пока не назначена.

В начале января в сети Интернет появилось видео, на котором телеведущий и комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) со сцены в Дубае продолжил националистический лозунг «героям слава». Во время выступления он отмечал, что его попросили быть нейтральным. Однако после выкрика из зала лозунга «слава Украине» артист продолжил фразу.

Ранее зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил, что за рубежом уехавшие из России артисты не соберут аудитории, они никому не интересны за границей.