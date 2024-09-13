Вашингтон, 14 сентября, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Власти США в итоговом заявлении после встречи 13 сентября американского лидера Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером не сообщили о решении президента по поводу разрешения ударов киевской армии вглубь России.

White House Белый дом

В итоговом релизе отмечается, что стороны «углублённо обсудили» ряд вопросов внешней политики.

«Лидеры подтвердили свою неизменную поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии», — отмечается в заявлении Белого дома.

При этом в релизе не говорится о решении США и Британии одобрить использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Ранее было заявлено, что встреча организована и для принятия этого решения.

Как сообщало ИА Регнум, дискуссии на тему возможного снятия ограничений на применение Украиной западного оружия для ударов вглубь российской территории сопряжены с большой опасностью, заявил 13 сентября депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Он подчеркнул, что выступает за мирное урегулирование конфликта, и пообещал сделать всё для нормализации отношений с Россией.

Применение американского оружия для ударов вглубь России обсуждали на встрече в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский. При этом никаких решений принято не было. Блинкен заявил, что дискуссия продолжится в Белом доме. Днём ранее он не исключил, что Киеву разрешат наносить удары по России американскими ракетами ATACMS.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американских чиновников «не играть с огнём» после слов Путина по Украине.

Президент Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине и, соответственно, против России, пояснил глава государства.

За высказываниями Путина о возможных последствиях участия западных стран в украинском конфликте пристально следят в США, признал 13 сентября официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Французская газета Le Monde, ссылаясь на неназванные источники, написала, что Запад не торопится принимать решение об ударах дальнобойным оружием вглубь территории России из-за ошибок, которые допускает украинская армия. Одной из ошибок названо вторжение в Курскую область.