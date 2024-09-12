Париж, 12 сентября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Запад не торопится принимать решение об ударах дальнобойным оружием вглубь территории России из-за ошибок, которые допускает украинская армия. Об этом сообщила французская газета Le Monde, ссылаясь на неназванные источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Одной из ошибок названо вторжение в Курскую область. Западные партнёры, отмечает издание, не ожидали подобных действий и теперь требуют, чтобы Киев уточнил свою стратегию в конфликте.

Беспокойство на Западе вызывает, в частности, возможность распространения боевых действий за пределы Украины, например на Польшу и Латвию.

В ближайшее время не стоит ждать решения о нанесении Киевом ударов по России, считает профессор Центра изучения военных конфликтов при Университете Южной Дании Оливье Шмитт. По его мнению, на это указывают предвыборная гонка в США, а также политические кризисы во Франции и в Германии, где канцлер Олаф Шольц не желает слышать о возможной эскалации.

Как сообщало ИА Регнум, тему применения американского оружия для ударов вглубь России обсуждали на встрече в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский, однако никаких решений принято не было. Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме. Днём ранее он не исключил, что Киеву разрешат наносить удары по России американскими ракетами ATACMS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 11 сентября, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.

Песков добавил, что российская спецоперация служит ответом на все действия коллективного Запада, которые вменяются Украине. Он подчеркнул, что каждое решение, навязанное Киеву Западом, лишний раз подтверждает оправданность, необходимость и безальтернативность спецоперации.