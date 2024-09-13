В Европарламенте предостерегли от снятия запрета на удары ВСУ по России
Депутат ЕП назвал игрой с огнём возможное снятие запрета на удары ВСУ вглубь РФ
Брюссель, 14 сентября, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Дискуссии на тему возможного снятия ограничений на применение Украиной западного оружия для ударов вглубь российской территории сопряжены с большой опасностью. Об этом 13 сентября заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
«Американцы обсуждают то, что разрешат украинцам использование своего оружия дальнего радиуса. Ответ Российской Федерации понятен — это означало бы атаку Запада на российскую территорию. В таком случае российская доктрина разрешает подключение ядерного оружия для защиты родины. Кто-то здесь играет с огнём. С ядерным огнём», — прокомментировал депутат в Telegram-канале.
Блага подчеркнул, что выступает за мирное урегулирование конфликта, и пообещал сделать всё для нормализации отношений с Россией.
Как сообщало ИА Регнум, применение американского оружия для ударов вглубь России обсуждали на встрече в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский. При этом никаких решений принято не было. Блинкен заявил, что дискуссия продолжится в Белом доме. Днём ранее он не исключил, что Киеву разрешат наносить удары по России американскими ракетами ATACMS.
На следующий день президент Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине и, соответственно, против России, пояснил глава государства.
За высказываниями Путина о возможных последствиях участия западных стран в украинском конфликте пристально следят в США, признал 13 сентября официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Посол России в США Анатолий Антонов призвал американских чиновников «не играть с огнём» после слов Путина по Украине.