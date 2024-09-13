Москва, 13 сентября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Рост зарплат в России должен быть соразмерен росту производительности труда, чтобы не разгонять инфляцию. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Сергей Савостьянов/ТАСС Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

«В той мере, в которой рост производительности труда продолжится, а мы видим, что инвестиции, которые растут, направлены на повышение производительности труда, реальные зарплаты тогда будут продолжать возрастать», — отметила она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

Она добавила, рост производительности труда не может быть скачкообразным, однако спрос на рабочие руки останется высоким.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что номинальный рост зарплат в 2023 году превысил 14%, в то время как реальный рост составил 7,8%.

Президент России Владимир Путин отметил, что рост доходов является очень важным показателем. Он поручил правительству и Банку России в 2024 году уделить особое внимание увеличению реальных доходов граждан, а также дальнейшему снижению уровня бедности и динамике увеличения доходов людей, имеющих невысокий уровень дохода.

Ранее Путин проинформировал, что правительство будет активно заниматься выравниванием зарплат в социальной сфере. Он обратил внимание на то, что люди зачастую выполняют одну и ту же работу, но получают за неё разные деньги.

Согласно данным Росстата, реальные зарплаты жителей России в 2023 году выросли на 7,8% в годовом выражении, среднемесячная начисленная заработная плата составила 73 709 рублей. В сравнении с 2022 годом она выросла на 14,1%.