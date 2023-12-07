Москва, 7 декабря, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Рост реальных зарплат в России на сегодняшний момент составляет 7%, реальных доходов населения — 4,4%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!».

Дарья Антонова ИА Регнум

«Это тоже очень важный показатель — рост доходов. Реальные заработные платы на 7% выросли к данному моменту, реальные располагаемые доходы населения — на 4,4%», — заявил Путин, отметив, что это важный фактор не просто с позиций социальной политики, но и с точки зрения экономического развития общества.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей. Таким образом, по сравнению с 2023 годом МРОТ вырастет на 18,5% — с 16 242 рублей. Принятие закона, как ожидается, поспособствует обеспечению роста заработной платы для примерно 4,8 млн работников.

Также 27 ноября Путин подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности, а также стоимости одного пенсионного коэффициента. С 1 января размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается с 129,5 до 133,1 рубля, а размер фиксированной выплаты с 7915,4 до 8134,9 рубля.

21 сентября Путин на заседании президиума Госсовета заявил о необходимости переходить к экономике высоких зарплат. Он подчеркнул, что это должно стать ориентиром для предприятий и властей всех уровней. Глава государства отметил, что для достижения этой цели важны подготовка кадров и учёт спроса на специалистов.