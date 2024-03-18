Москва, 18 марта, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Правительство будет активно заниматься выравниванием зарплат в социальной сфере. Об этом 18 марта заявил президент Владимир Путин на встрече с кандидатами, баллотировавшимися на выборах, Владиславом Даванковым («Новые люди»), Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Николаем Харитоновым (КПРФ).

ТАСС/ Сергей Савостьянов

«Что касается зарплат в социальной сфере, то вот как раз сейчас правительство этим будет заниматься активно», — заявил Путин.

Президент обратил внимание на то, что люди зачастую выполняют одну и ту же работу, но получают за неё разные деньги. В этой связи глава государства отметил, что вопрос выравнивания зарплат в социальной сфере по регионам станет предметом для обсуждения в Госдуме.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что к 2030 году размер минимальной заработной платы (МРОТ) следует увеличить до 35 тыс. рублей. Он добавил, что это отразится на размере зарплат в бюджетной и социальной сферах. Как подчеркнул глава государства, рост экономики России должен конвертироваться в увеличение доходов граждан.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. При рекордной явке в 77,44% за кандидата Путина проголосовали порядка 76 млн россиян. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.