Москва, 28 февраля, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Реальные зарплаты жителей России в 2023 году выросли на 7,8% в годовом выражении, сообщил 28 февраля Росстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В декабре 2023 года в сравнении в декабрём 2022 года рост реальных зарплат составил 8,5%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2023 году, по предварительным данным, составила 73 709 рублей. В сравнении с 2022 годом она выросла на 14,1%.

В декабре 2023 года среднемесячная начисленная зарплата составила 103 815 рублей, в сравнении с декабрём 2022 года она увеличилась на 16,6%.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в феврале 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России в 2024 году уделить особое внимание увеличению реальных доходов граждан, а также дальнейшему снижению уровня бедности и динамике увеличения доходов людей, имеющих невысокий уровень дохода.

Реальные заработные платы в России за последние шесть лет выросли на 33,2%, а за 11 месяцев 2023 года — на 7,6%, сообщил также в феврале 2024 года министр труда и социальной защиты Антон Котяков.