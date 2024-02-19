Москва, 19 февраля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России в 2024 году уделить особое внимание увеличению реальных доходов граждан, сообщили в пресс-службе Кремля.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Кремль опубликовал 18 февраля перечень поручений, которые президент дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Заседание состоялось 21 декабря прошлого года.

Исполняя первое поручение, правительство, исполнительные органы субъектов и ЦБ должны уделить особое внимание решению в текущем году ряду ключевых задач. Это необходимо в рамках реализации мер по достижению национальных целей развития страны на период до 2030 года.

К ним относятся, в частности, увеличение реальных доходов граждан и дальнейшее снижение уровня бедности. При этом нужно обратить особое внимание на динамику увеличения доходов людей, имеющих невысокий уровень дохода.

Глава государства также поручил уделить особое внимание поддержке семей, обеспечению народосбережения, защите материнства и детства, укреплению семейных ценностей.

Ответственными за выполнение поручений назначены глава правительства Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Как сообщало ИА Регнум, президент объявил 2024 год в России Годом семьи. В конце ноября прошлого года он подписал соответствующий указ. Путин 23 января принял участие в церемонии начала Года семьи на всероссийском семейном форуме «Родные — Любимые», проходившем на выставке «Россия» 19–23 января.

В ходе беседе с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле 15 февраля президент заявил, что программу поддержки семей будут совершенствовать. Ряд моментов нужно согласовать с правительством и затем руководство страны объявит о дополнительных мерах поддержки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 февраля заявил, что Путину важны темпы роста реальных зарплат и доходов населения страны.