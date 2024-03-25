Москва, 25 марта, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Номинальный рост зарплат в 2023 году превысил 14%, реальный рост составил 7,8%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин 25 марта на встрече с депутатами фракции КПРФ.

РИА Новости/ Илья Наймушин

«У нас на сегодняшний день номинальный рост заработной платы за 2023 год больше 14%, а реальный — 7,8%», — сказал председатель правительства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что рост доходов является очень важным показателем. Он поручил правительству и Банку России в 2024 году уделить особое внимание увеличению реальных доходов граждан, а также дальнейшему снижению уровня бедности и динамике увеличения доходов людей, имеющих невысокий уровень дохода.

В марте 2024 года Путин заявил, что правительство будет активно заниматься выравниванием зарплат в социальной сфере. Он обратил внимание на то, что люди зачастую выполняют одну и ту же работу, но получают за неё разные деньги.

В ноябре 2023 года глава государства подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей, то есть на 18,5%. Ожидалось, что принятие закона поспособствует обеспечению роста заработной платы для примерно 4,8 млн работников.

По данным Росстата, реальные зарплаты жителей России в 2023 году выросли на 7,8% в годовом выражении, среднемесячная начисленная заработная плата составила 73 709 рублей. В сравнении с 2022 годом она выросла на 14,1%.