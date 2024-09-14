Американский предприниматель Илон Маск обеспокоен словами президента России Владимира Путина, заявившего 12 сентября о том, что разрешение на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России натовским оружием будет расценено как прямое участие Запада в конфликте. «У меня плохое чувство по поводу этого», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Обсуждением этого известия ознаменован наступивший 932-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Комментируя публикацию одного из пользователей Сети, который выложил видеофрагмент с этим высказыванием российского лидера, Маск предположил, что снятием ограничений на удары ВСУ по территории РФ дальнобойным оружием президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «начнут третью мировую войну».

Владимир Путин подчёркивал накануне, что страны НАТО сейчас не просто обсуждают вопрос о выдаче разрешения Киеву на использование дальнобойных ракет, а решают, вовлекаться ли напрямую в боевые действия.

«Решение использовать оружие для атаки по территории РФ было принято давно, сейчас его пытаются красиво оформить», — отмечал 12 сентября глава российского МИД Сергей Лавров в ходе круглого стола с иностранными послами.

Тем временем непосредственно в зоне СВО расчёты 203-мм САУ большой мощности «Пион» группировки войск «Запад» уничтожили командный пункт подразделения и живую силу ВСУ, соответствующие видеокадры опубликовало Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3915657" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны показало работу расчётов 203-мм САУ «Пион» в зоне СВО

Слаженные расчёты 203-мм САУ «Пион» вели огонь с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 30 километров, пояснили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.