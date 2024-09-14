Маск прокомментировал слова Путина по поводу НАТО — 932-й день СВО
Маска встревожили слова Путина об участии Запада в украинском конфликте — 932-й день СВО
Американский предприниматель Илон Маск обеспокоен словами президента России Владимира Путина, заявившего 12 сентября о том, что разрешение на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России натовским оружием будет расценено как прямое участие Запада в конфликте. «У меня плохое чувство по поводу этого», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Обсуждением этого известия ознаменован наступивший 932-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Комментируя публикацию одного из пользователей Сети, который выложил видеофрагмент с этим высказыванием российского лидера, Маск предположил, что снятием ограничений на удары ВСУ по территории РФ дальнобойным оружием президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «начнут третью мировую войну».
Владимир Путин подчёркивал накануне, что страны НАТО сейчас не просто обсуждают вопрос о выдаче разрешения Киеву на использование дальнобойных ракет, а решают, вовлекаться ли напрямую в боевые действия.
«Решение использовать оружие для атаки по территории РФ было принято давно, сейчас его пытаются красиво оформить», — отмечал 12 сентября глава российского МИД Сергей Лавров в ходе круглого стола с иностранными послами.
Тем временем непосредственно в зоне СВО расчёты 203-мм САУ большой мощности «Пион» группировки войск «Запад» уничтожили командный пункт подразделения и живую силу ВСУ, соответствующие видеокадры опубликовало Минобороны.
Слаженные расчёты 203-мм САУ «Пион» вели огонь с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 30 километров, пояснили в оборонном ведомстве.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.