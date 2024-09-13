Вашингтон, 13 сентября, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине вызвали беспокойство у американского предпринимателя Илона Маска.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«У меня плохое чувство по поводу этого», — написал бизнесмен в соцсети Х, комментируя видеофрагмент интервью Путина, опубликованный одним из пользователей.

Автор написал, что глава Белого дома Джо Байден и американский вице-президент Камала Харрис «начнут третью мировую войну» в ближайшие дни и санкционируют атаки вглубь России. По словам пользователя соцсети Х, госсекретарь США Энтони Блинкен объявит о разрешении Украине наносить удары по РФ с использованием ракет западного производства.

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком согласился с Маском.

Как сообщало ИА Регнум, страны НАТО принимают решение насчёт возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений. По сути, они обсуждают, стоит ли напрямую вовлекаться в украинский конфликт, заявил 12 сентября президент Путин. Он пояснил, что полётные задания в дальнобойные ракетные системы могут вносить лишь военнослужащие стран НАТО, украинцы сделать этого не могут. РФ примет соответствующие меры исходя из тех угроз, которые будут создаваться, подчёркивал глава государства.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал это заявление серьёзным, деликатным, но строгим предупреждением, игнорировать которое не стоит.