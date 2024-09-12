Москва, 12 сентября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки два снаряда HIMARS и 59 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 12 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Также он информировал, что российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры на аэродромах, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в этот же день заявлял, что средства ПВО сбили над регионом украинскую ракету.

Также утром российское военное ведомство сообщило, что в ночь на 12 сентября силами ПВО над тремя российскими регионами были уничтожены пять украинских беспилотников. По два дрона ВСУ сбито в небе над Белгородской и Курской областями, один беспилотник уничтожен в Брянской области. О последствиях падения обломков БПЛА не уточняется.

Днём ранее российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили шесть ракет ATACMS, а также 57 беспилотников противника.