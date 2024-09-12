Москва, 12 сентября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры на аэродромах, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 12 сентября на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 134 районах», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Вместе с этим, по данным Минобороны, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два реактивных снаряда HIMARS американского производства и 59 беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября Минобороны докладывало, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов украинских подразделений. Также ВС России ликвидировали пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS американского производства и цех производства беспилотников ВСУ.

До этого сообщалось, что российские войска поразили в зоне СВО цеха сборки беспилотников и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также поражались скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.