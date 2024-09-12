Москва, 12 сентября, 2024, 07:22 — ИА Регнум. В ночь на 12 сентября силами ПВО над тремя российскими регионами были уничтожены пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Пуск ракеты средствами ПВО

По два дрона ВСУ сбито в небе над Белгородской и Курской областями, один беспилотник уничтожен в Брянской области.

О последствиях падения обломком БПЛА не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Днепропетровске 11 сентября прогремела серия взрывов.

На Украине ночью 12 сентября сирены предупредили об опасности с воздуха население Киева и 13 областей: Николаевской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской и Тернопольской областей.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил ночью 12 сентября о попадании в две подстанции при обстреле со стороны украинских боевиков. Часть города обесточена.