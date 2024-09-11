Дублин, 11 сентября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Угроза войны между Североатлантическим альянсом и Россией стала наиболее вероятной за всё время существования НАТО, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

Omar Marques / Global Look Press

«Может ли НАТО начать с Россией войну, за которую она агитирует ещё с 1950-х годов? Я считаю, что, к сожалению, эта перспектива стала гораздо более реальной, чем когда-либо за всю историю «оборонительного альянса», — написал он.

По его словам, сейчас наступают «опасные времена».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что западные страны и возглавляющие их США в конце ХХ века решили, что победили в Холодной войне и теперь могут устанавливать свой порядок в мире. Расширение НАТО стало проявлением такого мнения, добавил он. Глава государства отметил, что Москва неоднократно задавала вопросы по этому поводу, но в ответ получала только отговорки.

Российский лидер также заявил, что эгоизм Запада приблизил мир к точке невозврата. Он обвинил США в подрыве международной архитектуры безопасности, а также отметил, что в мире уже начались процессы по формированию многополярности.

Ранее чиновники в Киеве и Евросоюзе попросили президента США Джозефа Байдена разрешить украинским войскам наносить удары по всей территории России. Владимир Путин рекомендовал НАТО осознать серьёзность последствий таких решений. Глава государства заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны.

Российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий. Так, в марте Путин напомнил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но такие переговоры должны быть основаны на реальности.