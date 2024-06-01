Вашингтон, 1 июня, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Чиновники в Киеве и Евросоюзе попросили президента США Джо Байдена разрешить украинским войскам наносить удары по всей территории России. Об этом 31 мая написала газета Politico.

Sgt. John Schoebel/Global Look Press

Отмечается, что решение президента США разрешить Киеву использовать американское оружие для ударов по объектам на территории России, возможно, приведёт к тому, что на него будут оказывать давление, чтобы пойти в этом вопросе дальше.

«Украинские и другие европейские чиновники будут неизбежно требовать от Байдена изменить его политику снова, позволив на этот раз Киеву атаковать всю Россию. На самом деле это уже происходит», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 31 мая заявил о получении от США послания о возможности использования поставляемого Киеву западного оружия для ударов по российской территории. Он также назвал вопросом времени получение ВСУ разрешения от Запада на обстрелы России любым оружием.

Позднее в этот же день газета The New York Times написала, США хотят разрешить Киеву использовать при обороне в Харьковской области реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. По утверждению авторов публикации, Вашингтон якобы не разрешает применять американские ракеты ATACMS для ударов по российской территории во избежание прямого столкновения с Россией.

Глава Минобороны Андрей Белоусов 31 мая рассказал, что Вооружённые силы России отразили массированную украинскую атаку на Крымский мост. Министр уточнил, что Киев пытался использовать для этого десять американских ракет ATACMS.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее рассказал, что со стороны киевского режима уже были попытки атаковать Россию американским оружием. Он уточнил, что это демонстрирует степень вовлечённости Вашингтона в конфликт на Украине.