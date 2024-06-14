Москва, 14 июня, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Эгоизм и высокомерие Запада привели мир к точке невозврата, заявил 14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями Министерства иностранных дел.

ТАСС/AP Photo/Virginia Mayo

«Мир близится к точке невозврата», — предупредил российский лидер.

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Президент отметил, что современная международная архитектура безопасности подорвана из-за действий США. Взамен неё российский лидер предложил выстроить новую систему для стран евразийского пространства.

Путин на встрече добавил, что многополярность успешно формируется в современном мире. Глубинные изменения, как указал президент, внушают оптимизм.

Глава государства также назвал «абсолютным бредом» предположения о том, что Россия собирается напасть на Европу.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 июня прибыл на встречу с руководством Министерства иностранных дел. Глава государства поднял все главные вопросы, включая ситуацию на Украине.

В том числе российский лидер заявил, что мир стремительно меняется и как прежде уже не будет. Как обратил внимание президент, всё больше государств стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности и национальной идентичности.