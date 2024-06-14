Москва, 14 июня, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Страны Запада во главе с США в конце ХХ века решили, что одержали победу в холодной войне и могут определять порядок мироустройства. Об этом 14 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Beil

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«Западные державы во главе США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир», — сказал он.

Глава государства уточнил, что в практическом плане такое мировоззрение выразилось в проекте неограниченного в пространстве и во времени расширения НАТО.

Президент добавил, что на справедливые вопросы Москвы в связи с этим на Западе отвечали отговорками, утверждая, что на Россию никто нападать «не собирается» и расширение альянса направлено якобы не против неё.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что НАТО давно готовится к потенциальному военному конфликту с Россией. Дипломат подчеркнула, что у Москвы не было и нет никаких агрессивных планов по отношению к блоку или входящим в него странам.

Глава МИД Сергей Лавров 7 июня уточнил, что Западу стоит усвоить слова Путина о том, что Россия не собирается нападать на НАТО. Глава ведомства таким образом ответил на вопрос, почему президент США Джо Байден и другие официальные лица Запада, несмотря на слова президента России, продолжают раскручивание этой темы.