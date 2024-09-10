Вашингтон, 10 сентября, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не станут «выкручивать руки» Украине в вопросе проведения мирных переговоров и оставляют за главой киевского режима Владимиром Зеленским право принять решение, когда их начинать, заявил 10 сентября на брифинге координатор Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff

«Это будет зависеть от Зеленского, когда он будет вести переговоры», — сказал он.

Советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк ранее заявлял, что Украина готова вести переговоры с Россией «на основе международного права». Такие переговоры предполагают концепцию, включающую в себя территориальную целостность и суверенитет государства, добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что представители киевского режима делают крайне противоречивые заявления о возможных переговорах. Помимо этого, представитель Кремля напоминал о нелегитимности Зеленского и установленном им запрете на диалог с Москвой. Песков напомнил, что Россия открыта к переговорному процессу.

28 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких переговоров с киевским режимом в условиях террористических действий в Курской области быть не может. Она напомнила об условиях России по переговорам с Украиной, выдвинутых в июне этого года президентом России Владимиром Путиным. По словам Захаровой, вместо того, чтобы рассмотреть предложение российской стороны, Украина совершила террористическую атаку на Курскую область.

Президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Согласно им, киевский режим должен отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

31 июля американская газета The New York Times также отметила, что всё больше жителей Украины поддерживают идею мирных переговоров с Россией. В середине июля одно из украинских СМИ провело опрос, согласно которому проведение мирных переговоров поддерживают 44% жителей Украины.