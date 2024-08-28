Москва, 28 августа, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Никаких переговоров с киевским режимом в условиях террористических действий в Курской области быть не может. Об этом 28 августа на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

David Tesinsky/Global Look Press

Дипломат напомнила об условиях России по переговорам с Украиной, выдвинутые в июне этого года президентом РФ Владимиром Путиным, которые проигнорировал киевский режим.

Как подчеркнула Захарова, вместо того, чтобы рассмотреть предложение российской стороны, Украина совершила террористическую атаку на Курскую область.

«Украинские боевики, иностранные наемники по-настоящему творят зверства, расстреливают мирных людей, волонтёров, наносят удары по гражданской инфраструктуре, бьют прицельно по журналистам, создают угрозы для объектов ядерной энергетики. Ну, какие тут мирные переговоры в таких условиях, и с кем можно проводить? Конечно, ни о каких мирных переговорах с террористическим киевским режимом речи быть не может», — добавила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо предпосылок для мирных переговоров по Украине в настоящее время нет.

12 августа Путин заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее отмечал, что после нападения украинских боевиков на Курскую область никакие переговоры невозможны до полного разгрома врага. Он подчеркнул, что до этого Россия могла попасть в переговорную ловушку, однако теперь всё стало на свои места.