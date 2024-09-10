Вашингтон, 10 сентября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден обсудит с премьером Великобритании Киром Стармером разрешение Вооружённым силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием вглубь России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

DEFENSE MINISTRY / KEYSTONE PRESS AGENCY / GLOBAL LOOK PRESS

«Я ожидаю, что вопрос ударов по российской территории дальнобойным оружием станет частью разговора президента Байдена и премьера Стармера в пятницу (13 сентября)», — цитирует его Reuters.

Он добавил, что Вашингтон намерен выслушать представителей киевского режима, чтобы «выработать собственную оценку того, сейчас необходимо Киеву и какую поддержку США могут предоставить».

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска и без официального разрешения со стороны Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по российской территории. В конце августа посол по особым поручения МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Strom Shadow для ударов по России.

В начале июня американские власти одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России. Речь шла о прилегающих к Харьковской области районах.

5 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса обсуждают варианты применения Киевом дальнобойных ракет. Столтенберг уточнил, что его «обрадовало» намерение многих стран НАТО разрешить украинским формированиям такого рода удары.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце мая заявлял, что попытки киевского режима атаковать территорию РФ западным оружием уже были. Он уточнил, что это показывает степень вовлечённости США в украинский конфликт. Представитель Кремля 4 сентября подтвердил, что украинские боевики уже наносят удары по российской территории американским оружием и намерены продолжать это делать.