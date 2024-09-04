Владивосток, 4 сентября, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Российская сторона учитывает то, что украинские формирования могут нанести удары американским оружием вглубь территории РФ. Об этом 4 сентября заявил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Булкин/ТАСС

Представитель Кремля отметил, что украинские боевики уже наносят удары по российской территории оружием производства США и намерены продолжать это делать.

«Это всё учитывается нашей стороной. А Вашингтон и так вовлечён в этот конфликт, здесь не нужно быть специалистом, чтобы это понимать», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября агентство Reuters со ссылкой на западных чиновников написало, что Вашингтон близок к согласованию передачи Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, которые адаптированы к использованию американскими истребителями F-16. Уточнялось, что в случае положительного решения США киевскому режиму придётся ждать этого оружия несколько месяцев.

Глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев надеется получить разрешение от США для ударов американским оружием по территории России после предоставленного списка возможных целей. Отмечалось, что Белый дом якобы пока не снимает запрет на применение дальнобойных американских ракет по целям в глубине российской территории.

Песков в конце мая отмечал, что со стороны Киева уже были попытки атаковать территорию страны оружием Запада. Представитель Кремля подчеркнул, что они показывают степень вовлечённости США в конфликт на Украине.

Президент России Владимир Путин 28 мая рассказал, что высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки, а выбирать цели для таких ударов и вносить полётное задание могут только специалисты высокого класса. Глава государства уточнил, что представители стран НАТО, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они играют в этом случае.