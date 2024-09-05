Осло, 5 сентября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на выступлении в Осло заявил, что страны Североатлантического альянса обсуждают варианты применения Киевом дальнобойных ракет. Его слова приводит агентство Reuters.

U.S. Secretary of Defense

«Внутри НАТО идет дискуссия на эту тему… Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории России», — сказал генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что его «обрадовало» решение многих стран НАТО «разрешить подобные удары». Те же страны Запада, что еще не сняли ограничения на применение своего оружия, смягчили их, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что уже были попытки киевского режима атаковать территорию РФ западным оружием. Представитель Кремля уточнил, что это показывает степень вовлечённости США в украинский конфликт. Песков 4 сентября подтвердил, что ВСУ уже наносят удары по российской территории оружием производства США и намерены продолжать это делать.

МИД России называл выдуманными дискуссии по поводу принятия решения странами НАТО об использовании ракетного оружия большой дальности против РФ. Министерство подчёркивало, что ВСУ не в состоянии самостоятельно использовать ATACMS, Storm Shadow и SCALP.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае одобрения Западом ударов по РФ Украина и её союзники получат от Москвы ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт.