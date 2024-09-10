Брюссель, 10 сентября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Дональд Туск отменил визит в Германию из-за появившихся подробностей о причастности Варшавы к взрывам на «Северных потоках», сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Global Look Press/Danish Defense Ministry

В материале уточняется, что Туск должен был отправиться в Потсдам для получения премии M100 Media Award, однако в последний момент он отменил поездку, сославшись на внутренние обязательства. Вместо него на мероприятие поедет министр юстиции и генеральный прокурор Адам Боднар. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также не будет присутствовать на церемонии, хотя должен был произнести речь в честь Туска.

Портал отмечает, что канцелярия премьера Польши не ответила на запрос о точных причинах решения Туска отказаться от поездки в Германию. Согласно данным источников Euractiv, основной причиной ухудшения отношений между странами стала ситуация с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2».

В августе несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, сообщили о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах. Уточнялось, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест одного из украинских дайверов, находившегося на тот момент в Польше, ещё в июле. Берлин потребовал выдачи подозреваемого, но Варшава ответила отказом.

Шольц 8 сентября в интервью телеканалу ZDF заявил, что власти Германии сделают всё, чтобы ничего в деле подрыва «Северных потоков» не было утаено, а ответственные были наказаны.

Как сообщало ИА Регнум, подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошёл 26 сентября 2022 года. В России подрыв газопроводов квалифицировали как теракт. Президент Владимир Путин заявил, что Запад не расследует это преступление. Он подчеркнул, что такую диверсию невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне.

Российский лидер также заявил, что подрыв осуществили американские спецслужбы.