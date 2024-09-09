Ташкент, 9 сентября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. У России и Узбекистана есть все возможности, чтобы в будущем утроить взаимный товарооборот, заявил 9 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств государств в Ташкенте.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Мишустин напомнил, что во время государственного визита президента России Владимира Путина в Ташкент в мае 2024 года лидеры двух стран поставили перед правительствами «амбициозную цель — к 2030 году в три раза увеличить объёмы совместной торговли».

«Соответственно, считаю, что у нас есть все возможности для выполнения такой стратегической задачи», — сказал Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, визит Мишустина в Узбекистан продлится 9 и 10 сентября. В рамках визита стороны обсудят сотрудничество в сфере энергетики, а также нормализацию миграционных потоков. Кроме того, планируется обсуждение развития туризма.

6 сентября чрезвычайный и полномочный посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов сообщил, что Москва и Ташкент достигли высокого уровня взаимодействия в этом вопросе, а российская сторона готова в случае необходимости открывать новые рейсы.

26 мая Путин посетил Узбекистан с государственным визитом. На следующий день состоялись переговоры главы российского государства и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в узком составе. Лидеры двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление и заключили соглашение о сотрудничестве в рамках строительства атомной электростанции на территории Узбекистана.

По словам главы российского государства, товарооборот РФ и Узбекистана достиг $10 млрд, рост составил в этом году 30%. Российский лидер подчеркнул, что это очень хороший показатель. В ближайшее время он должен составить $20 млрд.