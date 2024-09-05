Ташкент, 6 сентября, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом. Об этом в интервью «Известиям», опубликованном 6 сентября, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Мишустин

«Предстоит важное событие — это официальный визит премьер-министра в Республику Узбекистан и заседание совместной комиссии на уровне глав правительств», — сказал дипломат.

Он уточнил, что в рамках визита стороны обсудят сотрудничество в сфере энергетики, а также нормализацию миграционных потоков. Кроме того, планируется обсуждение развития туризма. По словам Мальгинова, РФ и Узбекистан достигли высокого уровня взаимодействия в этом вопросе, а российская сторона готова в случае необходимости открывать новые рейсы.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая президент России Владимир Путин посетил Узбекистан с государственным визитом. На следующий день состоялись переговоры главы российского государства и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в узком составе. Затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление и заключили соглашение о сотрудничестве в рамках строительства атомной электростанции на территории Узбекистана.