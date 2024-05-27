Ташкент, 27 мая, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляют, заявил 27 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с главой республики Шавкатом Мирзиеевым.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

«Темпы развития экономических связей, действительно, очень впечатляют», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3891437" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Начало переговоров Президента России и Президента Узбекистана в узком составе

Президент сообщил, что товарооборот достиг $10 млрд, рост составил в этом году 30%. Российский лидер подчеркнул, что это очень хороший показатель. В ближайшее время он должен составить $20 млрд.

Российско-узбекистанские торгово-экономические связи диверсифицируются, у них хороший потенциал, отметил Путин.

Важным направлением сотрудничества Москвы и Ташкента он назвал Форум регионов России и Узбекистана. Как сообщил президент России, Москва будет стараться поддерживать это направление. Важно не мешать людям создавать условия для развития торгово-экономических и гуманитарных связей.

Мирзиёев со своей стороны отметил, что «есть реальные успехи» и что нужно довести двусторонний товарооборот до $20 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая в Ташкенте начались переговоры Путина и Мирзиёева. Президент в начале встречи подчеркнул, что нанёс в Узбекистан один из своих первых визитов после инаугурации. Он отметил, что это подчёркивает особый характер стратегического партнерства и союзнических отношений России и Узбекистана.

Путин прибыл в Узбекистан 26 мая. Утром 27 мая президент России и глава Узбекистана встретились в резиденции «Куксарой». Затем начались переговоры в узком составе.

Первый после инаугурации зарубежный визит Путина состоялся 16–17 мая. Президент России совершил государственный визит в Китай.