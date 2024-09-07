Висконсин, США, 7 сентября, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его задели слова президента России Владимира Путина о поддержке вице-президента США Камалы Харрис. Об этом политик-республиканец рассказал 7 сентября в ходе выступления перед сторонниками на мероприятии в городе Мозини, штат Висконсин.

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС Дональд Трамп

«Я хорошо знал Путина. И вы, наверное, знаете, что на днях он поддержал Камалу. Меня это очень задело», — заявил Трамп.

Политик-республиканец задался вопросом о причинах комментария президента России, предположив, что это может быть как частью какой-то стратегии, которую можно сравнить с шахматной партией, так и ироничным высказыванием.

«Никто не сможет этого понять. Он опережает нас на 19 шагов», — добавил он.

Также Дональд Трамп выразил удивление в связи с очередным обвинением в отношении России со стороны американских властей о якобы вмешательстве в президентские выборы. По его словам, администрация президента Джо Байдена зациклена на России.

Как передавало ИА Регнум, ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии заявлял, что не знает, как следует относиться к ироничному комментарию Владимира Путина.

5 сентября президент России на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что фаворитом Москвы на предстоящих президентских выборах в США после отказа Джо Байдена участвовать в предвыборной гонке стала вице-президент и кандидат в президенты страны от Демократической партии Камала Харрис. Глава российского государства также отметил её заразительный смех.