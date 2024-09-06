Лондон, 6 сентября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кёртен назвал слова президента России Владимира Путина о том, что Россия будет поддерживать американского вице-президента Камалу Харрис в гонке за пост главы государства, «отличным троллингом». Об этом политик заявил в своём блоге на платформе X (бывший Twitter).

GPA Камала Харрис

«Президент Путин поддерживает Харрис [на выборах президента США]. Топовый троллинг», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что фаворитом Кремля на президентских выборах в США был действующий глава государства Джо Байден, но после того, как его сняли с гонки, Москва будет поддерживать Харрис. Из её положительных качеств он назвал заразительный смех.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого пошутил, что после слов Путина всем придётся влюбиться в смех Харрис. Немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, комментируя слова российского лидера, назвал его шахматным гроссмейстером.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал слова Путина «тонким политическим троллингом».